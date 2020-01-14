Унесенную цунами статую японского бога Эбису подняли из океана - ФОТО

Власти города Кэсэннума на северо-восточном побережье Японии смогли вернуть статую бога Эбису, которую в 2011 году смыло в океан разрушительным цунами. Как сообщает газета The Mainichi, многолетнее пребывание под водой почти не сказалось на рукотворном воплощении небожителя, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эбису входит в пантеон Семи богов счастья, которых с древних времен почитали в Японии. Обычно его изображают приземистым улыбчивым мужчиной, держащим в руках большую рыбу. Он считается покровителем рыбаков и торговцев, а также дарит благополучный улов и безопасность в плавании японцев.

Статуя Эбису была установлена на берегу залива Кэсэннумы в 1988 году, и с той поры отражающийся на поверхности воды силуэт божества стал добрым знамением для местных жителей. После цунами горожане безуспешно пытались отыскать смытое сокровище на дне океана, однако лишь в ноябре прошлого года его удалось обнаружить во время строительных работ в нескольких метрах от бывшего постамента.

"Эбису символизирует самих жителей этого региона, - подчеркивает священник Масаси Камияма. - Его спасение дарует надежду всем нам". Чтобы не подвергать статую божества новой опасности, власти города перенесут ее в храм, где стихия больше не будет ей угрожать.

11 марта 2011 года на северо-восточном побережье японского острова Хонсю произошел разрушительный подземный толчок магнитудой 9, вызвавший серию катастрофических цунами. Тогда в общей сложности погибли около 18,4 тыс. человек, еще 3,7 тыс. умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний. Удар стихии также вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения на АЭС "Фукусима-1". Авария спровоцировала выброс большого объема радиоактивных веществ и привела к заражению прилегающих к станции районов.