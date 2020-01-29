Юная исполнительница с азербайджанскими корнями Амина Гасымова приняла участие в очередном выпуске передачи "Лучше всех!" на Первом канале России, ведущим которой является Максим Галкин, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Программа "Лучше всех!" - это не шоу талантов в привычном понимании. Зрители не увидят здесь драматичных падений, строгих глаз жюри и безжалостных оценок. Лучшие дети страны пришли в гости к Максиму Галкину, чтобы продемонстрировать свои таланты и непосредственность, а также доказать зрителям, что они - лучше всех.

В исполнении Амины Гасымовой на передаче прозвучала композиция "Я так хочу, чтобы лето не кончалось...". Юная артистка выступила в сопровождении музыкальной группы "Абшерон". Интересным фактом является то, что во время выступления Гасымовой на экране была видеоинсталляция на основе сюжета картины азербайджанского художника Эльдара Бабазаде.

8-летняя Амина Гасымова проживает в Троицке (город Москва, Россия), вокалом она занимается с четырех лет, участвует в конкурсах, выступает и даже сама пишет песни.

Отметим, что на сайте Троицкинформ.Москва представлена статья об Амине Гасымовой, где говорится, что юная артистка не забывает и свои корни. Среди композиций, которые она исполняет, есть песня "Джуджалярим" (прим.авт. - детская песня на азербайджанском языке, название переводится, как "Цыплята").