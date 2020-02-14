Сеть насмешил видеоролик, в котором "влюбленный" попугай пытается завоевать расположение своей дамы сердца. Однако, та остается холодна к знакам его внимания - поскольку является птицей совершенно другого вида - совой, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

Попугай нежно трогает сову лапой и взъерошивает ее перья, покусывая их. Но она лишь презрительно смотрит на него и отворачивается.

Ролик озаглавлен: "Когда тебе кто-то нравится, но ты не знаешь, как привлечь его внимание...".

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