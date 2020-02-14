https://news.day.az/unusual/1202982.html Самая популярная и престижная выставка собак - ФОТОРЕПОРТАЖ
Самая популярная и престижная выставка собак - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Нью-Йорке завершилась Westminster Kennel Club Dog Show - одна из самых популярных и престижных выставок собак, своеобразный аналог конкурса "Мисс мира" для четвероногих.
Представляем вашему вниманию лучшие фотографии с мероприятия.
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