В Италии священник забыл выключить фильтры во время онлайн-службы

Итальянский священник Паоло Лонго из-за пандемии коронавируса проводил онлайн-трансляцию службы, но забыл выключить фильтры, пишут итальянские СМИ.

Во время онлайн-службы на священнике появляются цифровой шлем, шляпа, окладистая борода и другие смешные фильтры. Ролик в Twitter просмотрели уже более 5,5 миллиона раз. Зрители поблагодарили священника за отличное настроение и поддержку во время карантина. Его ошибку назвали "чудом господним", а также спорили, какой образ ему больше идет.



