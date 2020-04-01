Известный спортивный комментатор разнообразил самоизоляцию зажигательными танцами

Режим самоизоляции - не повод для уныния, особенно в День смеха, 1 апреля. Это на собственном примере продемонстрировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он записал и опубликовал в Instagram видео с зажигательными танцами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Всех с первым апреля! Всем танцы! Только движение и ЗОЖ! Всем здоровья!" - написал он в комментарии к своему ролику.

Эксперты полагают, что период самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19, можно провести с пользой для организма. Тот факт, что власти призвали граждан не выходить из дома, не значит, что нужно отказаться от физических упражнений. Так, доктор биологических наук, профессор Елена Фомина порекомендовала выполнять простые упражнения дома.