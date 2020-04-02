https://news.day.az/unusual/1219168.html Дайверские маски приспособили под защиту от коронавируса - ВИДЕО
Дайверские маски приспособили под защиту от коронавируса - ВИДЕО
Специалисты технического университета CVUT из Чехии придумали, как превратить маску для подводного плавания в средство, фильтрующее опасный коронавирус.
Недорогие маски, которые любители подводного плавания покупают в среднем за $25, приобрели благодаря чешским инженерам фильтры военного уровня.
Как отмечается, защита получилась надежнее, чем расхваливаемые во время эпидемии респираторы с фильтрами FFP3.
В вузе рассказали, что их маски уже поступают в медучреждения Праги и других населенных пунктов.
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