Дайверские маски приспособили под защиту от коронавируса

Специалисты технического университета CVUT из Чехии придумали, как превратить маску для подводного плавания в средство, фильтрующее опасный коронавирус.

Недорогие маски, которые любители подводного плавания покупают в среднем за $25, приобрели благодаря чешским инженерам фильтры военного уровня.

Как отмечается, защита получилась надежнее, чем расхваливаемые во время эпидемии респираторы с фильтрами FFP3.

В вузе рассказали, что их маски уже поступают в медучреждения Праги и других населенных пунктов.