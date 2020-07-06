https://news.day.az/unusual/1250923.html Зафиксировано катастрофическое усиление жары по всей Земле

Зафиксировано катастрофическое усиление жары по всей Земле

Это интересно, 6 июля 2020 08:27 292
Зафиксировано катастрофическое усиление жары по всей Земле

Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии зафиксировали увеличение частоты и силы волн жары во всех регионах Земли. О катастрофических погодных изменениях сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи подсчитали, сколько в целом тепла приносит с собой жаркая погода по всему миру. В самом худшем случае в Австралии кумулятивное тепло (сумма градусов выше нормы) в течение всего летнего сезона составило дополнительные 80 градусов Цельсия, а в Сибири и Средиземноморье - 200 градусов Цельсия и больше. По словам авторов работы, они заметили не только увеличение частоты тепловых волн во всем мире за последние 70 лет, но и ускорение тенденции.

Каждое десятилетие кумулятивное тепло усиливается в среднем на 1-4,5 градуса Цельсия. В некоторых регионах, например, на Ближнем Востоке, Африке и Южной Америке этот показатель достигает 10 градусов Цельсия за десятилетие. Этот рост достигается за счет более продолжительных жарких периодов. Что касается усиления интенсивности жары, то есть средней температуры тепловой волны, то здесь ускорение не наблюдается.

В период с 1950 по 2017 год в Средиземноморье наблюдалось увеличение тепловых волн на два дня за десятилетие. Но в период с 1980 по 2017 год эта тенденция ускорилась до 6,4 дня за десятилетие. В таких регионах, как Амазонка, Северо-восточная Бразилия, Западная Азия и Средиземноморье, происходят быстрые изменения в волнах тепла, в то время как в Южной Австралии и Северной Азии изменения происходят медленными темпами.

 

По словам ученых, результаты исследования указывают на то, что глобальное потепление ускоряется. Но вне зависимости от того, являются ли изменения быстрыми или медленными, страны с неразвитой инфраструктурой неизбежно пострадают от усиления жары.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ÜST nümayəndəsi: Azərbaycan ÜST tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplər əsasında pandemiya ilə mübarizə aparır - VİDEO 08:50, Azərbaycanca 31
В ВОЗ заявили о скачке заболеваемости COVID-19 08:40, В мире 177
Зафиксировано катастрофическое усиление жары по всей Земле 08:27, Это интересно 286
Важная новость для поступивших в магистратуру вузов - Начинается регистрация 08:16, Общество 350
В Баку возобновлена работа экспресс-маршрутов 08:12, Общество 467
Правящая партия Сербии победила на выборах в парламент 07:10, В мире 613
Банданы назвали самыми слабыми масками 04:16, Медицина 1 478
В Нью-Йорке обвалились цены на жилье 02:05, В мире 2 188
Трамп проведет второй с начала пандемии предвыборный митинг 01:59, В мире 1 882
Пассажирский автобус перевернулся в Турции, есть погибший и пострадавшие - ФОТО 00:29, В мире 1 941
Карабахские сепаратисты вздумали "спасать" США от коронавируса - Олег Кузнецов разбирает армянский бред 00:19, Политика 2 454
Армения предательски выдавливает русский язык из страны - российская пресса 00:10, Политика 2 369
Азербайджан объединяет мировое сообщество новыми инициативами - о потенциале ООН в борьбе с коронавирусом 5 июля 23:47, Политика 2 406
В Иране заявили о создании системы ракетных комплексов на побережье Персидского залива 5 июля 23:39, В мире 1 864
Sosial şəbəkə istifadəçilərinə və jurnalistlərə “işverən” deyən gənc saxlanıldı - FOTO 5 июля 23:37, Azərbaycanca 8 233
В Азербайджане пройдут экзамены для выпускников прошлых лет - ДАТА 5 июля 23:08, Общество 3 653
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО 5 июля 23:02, Общество 3 316
Bakıda "Wolt" şirkətinin əməkdaşı yol qəzasında öldü 5 июля 22:37, Azərbaycanca 3 269
Жителям 16 районов и городов выплатят по 190 манатов - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА - ВИДЕО 5 июля 22:01, Экономика 5 937
Əməkdar artist vəfat edib - FOTO- 5 июля 21:44, Azərbaycanca 3 747
Лечащаяся от коронавируса Лейла Ахмедова: Больнее всего за медперсонал... - ВИДЕО 5 июля 21:28, Общество 6 422
Harlem Dezir kimilərinin sayəsində ATƏT öz mandatından uzaqlaşaraq bəzi ölkələrin siyasi sifarişlərinin qurbanına çevrilib 5 июля 21:26, Политика 2 696
МВД задержало нарушителей карантина в Fairmont Baku - ФОТО - ВИДЕО 5 июля 20:37, Общество 16 263
DİN "Fairmont Baku" otelində keçirilən əməliyyatla bağlı məlumat yaydı - FOTO - VIDEO 5 июля 20:34, Azərbaycanca 4 301
“Relax” istirahət mərkəzində karantin pozulur - qəlyan, hovuz ... - VİDEO 5 июля 20:27, Azərbaycanca 7 565
“İcazə.e-gov.az” portalında icazəsi ləğv olunan şəxslər nə etməlidir? - İZAH 5 июля 20:16, Azərbaycanca 5 048
Китайцам угрожает бубонная чума 5 июля 19:23, В мире 6 617
Боттас выиграл первую гонку сезона "Формулы-1" 5 июля 19:10, Спорт 3 425
В Исмаиллы задерживают и штрафуют "отдыхающих" от карантина - РЕЙДЫ - ФОТО 5 июля 19:10, Общество 5 548
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 05.07.2020 5 июля 19:01, Политика 3 552
İqtisadiyyat Nazirliyi icazələrin ləğv edilməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdi 5 июля 18:59, Azərbaycanca 4 478
В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека 5 июля 18:55, В мире 3 684
Германия поможет Украине закрыть шахты 5 июля 18:43, В мире 3 733
На юге Москвы загорелся рейсовый автобус - ВИДЕО 5 июля 18:31, В мире 3 825
В Тегеране заявили, что США не смогли перекрыть экспорт иранской нефти 5 июля 18:24, В мире 3 648
В Азербайджане выявлено 523 новых случая заражения коронавирусом, 451 вылечившийся, 9 скончались - ФОТО 5 июля 18:15, Общество 8 045
Коронавирус: меры в Европе - ВИДЕО 5 июля 18:09, В мире 3 890
Среди знаменитостей, нарушивших карантин в отеле “Fairmont Baku”, была супруга Эльчина Алибейли - ФОТО 5 июля 18:01, Шоу-бизнес 12 482
Гонщик «Формулы-1» отказался встать на колено в знак борьбы с расизмом 5 июля 17:50, Спорт 3 819
На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса 5 июля 17:37, В мире 3 886
Заболевший коронавирусом азербайджанский профессор госпитализирован - TƏBİB 5 июля 17:28, Общество 7 183
Еще один сильный пожар в Баку 5 июля 17:22, Общество 8 195
Новое правительство Франции может быть сформировано 6 июля 5 июля 17:16, В мире 3 891
Полиция нагрянула в отель "Fairmont Baku", есть задержанные - ФОТО - ВИДЕО 5 июля 17:05, Общество 27 178
В Польше самолет упал возле частного дома - ВИДЕО 5 июля 17:00, В мире 4 002
Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление 5 июля 16:47, Политика 4 405
При подготовке к Олимпиаде Токио будет учитывать ситуацию с коронавирусом в других странах 5 июля 16:37, В мире 3 885
В США выявили 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом 5 июля 16:25, В мире 4 039
Бывший премьер Франции стал мэром Гавра 5 июля 16:16, В мире 4 146
Xaçmaz və Siyəzəndə polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar - FOTO 5 июля 16:07, Azərbaycanca 4 128
В Евлахе незаконно работал тренажерный зал - ВИДЕО 5 июля 16:00, Общество 4 971
Стрельба в ночном клубе в США, есть раненые 5 июля 15:51, В мире 4 206
Bakıda bir neçə market cərimələnib - REYDLƏR - FOTO 5 июля 15:40, Azərbaycanca 4 830
Известный отель в Баку грубо нарушил правила карантина - ФОТО 5 июля 15:35, Общество 25 927
Qusarlı fermer meyvə bağının suvarılmasında alternativ enerjidən istifadə edir - FOTO 5 июля 15:25, Azərbaycanca 4 402
Социолог призвал отказаться от проведения роскошных и экстравагантных свадеб 5 июля 15:21, Общество 5 374
В Германии хотят обсудить возвращение обязательной воинской повинности 5 июля 15:13, В мире 4 449
Турция направила помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом 5 июля 15:01, Политика 5 323
Üç nəfər imtahandan çıxarılıb - DİM 5 июля 14:58, Azərbaycanca 4 467
Власти Франции вернутся к пенсионной реформе 5 июля 14:56, В мире 4 485
Bu şəxslərə icazə verilməyəcək - Rəsmi açıqlama 5 июля 14:56, Azərbaycanca 6 112
Şəmkirdə din xadiminin qanunsuz yas mərasimində iştirakı ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA 5 июля 14:54, Azərbaycanca 4 367
В Иране рекордное число жертв COVID-19 за сутки 5 июля 14:45, В мире 4 597
В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу - ВИДЕО 5 июля 14:35, В мире 4 477
Лондон через полгода начнет отказываться от участия Huawei в создании 5G 5 июля 14:23, В мире 4 478
Ликвидирована большая часть разрешений на портале icaze.e-gov.az - Официально 5 июля 14:11, Общество 10 580
Какой будет погода в Баку в первый день рабочей недели? 5 июля 14:02, Общество 11
В США пьяный мужчина застрелил полицейского и покончил с собой 5 июля 13:55, В мире 4 648
Совет раввинов Европы присоединился к бойкоту Facebook 5 июля 13:42, В мире 4 820
В Индии 23 человека погибли от ударов молний за сутки 5 июля 13:30, В мире 4 705
Объявлены результаты выпускных экзаменов, проведенных 2 и 3 июля 5 июля 13:19, Общество 6 053
С МКС сделали фото кометы - ярчайшей за последние семь лет - ФОТО 5 июля 13:15, Это интересно 5 048
У третьего игрока Майами диагностировали коронавирус 5 июля 13:02, Спорт 4 674
Возвращены более 540 водителей, пытавшихся проехать через посты - Дорожная полиция 5 июля 12:50, Общество 5 697
В Австрии застрелили просителя убежища из России 5 июля 12:42, В мире 5 334
Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет 5 июля 12:30, В мире 5 536
В России за сутки выявили 6 736 случаев заражения коронавирусом 5 июля 12:22, В мире 4 999
В Баку задержаны участницы празднования дня рождения - ФОТО 5 июля 12:15, Общество 8 342
Американцы побили два мировых рекорда по поеданию хот-догов - ФОТО - ВИДЕО 5 июля 12:10, В мире 5 009
5 сотрудников МЧС пострадали во время сильного пожара в Баку - ФОТО 5 июля 12:01, Общество 6 240
В Армении за сутки зарегистрировано 706 новых случаев заражения коронавирусом 5 июля 11:55, В мире 5 117
В российского футболиста попала молния на тренировке 5 июля 11:49, Спорт 5 135
Кредитование промышленности в Азербайджане значительно увеличилось 5 июля 11:38, Экономика 5 183
Простой способ усилить иммунитет в условиях пандемии 5 июля 11:30, Медицина 7 238
Сегодня в Азербайджане вступил в силу новый запрет 5 июля 11:24, Общество 21 033
10 способов пережить жару без кондиционера 5 июля 11:15, Это интересно 5 997
В Азербайджане ускоряется процесс оценки рисков агросектора 5 июля 11:07, Экономика 5 237
В Германии на акции протеста вышли тысячи байкеров - ВИДЕО 5 июля 11:04, В мире 5 356
Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей 5 июля 10:53, В мире 5 385
В Беларуси начинается регистрация кандидатов в президенты 5 июля 10:42, В мире 5 362
В Токио выберут губернатора 5 июля 10:30, В мире 5 423
В Лондоне при разгоне незаконной вечеринки пострадали 11 полицейских - ВИДЕО 5 июля 10:23, В мире 5 429
Несет ли защитная маска против COVID-19 риск для здоровья? 5 июля 10:15, Медицина 7 113
На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек - ФОТО 5 июля 10:07, В мире 5 423
Число жертв коронавируса в мире превысило 530 тысяч 5 июля 10:00, В мире 5 561
Эксперты назвали самый опасный вид спорта во время пандемии 5 июля 09:54, Спорт 5 727
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберного оружия 5 июля 09:48, Политика 5 626
В Хорватии выбирают парламент 5 июля 09:45, В мире 5 591
Положительный результат в борьбе с коронавирусом зависит от ответственного поведения каждого гражданина - эксперт 5 июля 09:39, Политика 5 521
Китай вывел на орбиту спутник Shiyan-6 - ВИДЕО 5 июля 09:35, В мире 5 589
Игры для PlayStation 5 станут дороже 5 июля 09:27, Технологии 5 681
"Ölkənin ali rəhbərliyi milli turizm infrastrukturunun və bütövlükdə turizm industriyasının Azərbaycanda qorunması üçün əlindən gələn səylərini əsirgəməyəcək" 5 июля 09:20, Azərbaycanca 5 315
Началось очередное лунное затмение 5 июля 09:19, В мире 6 130
Почему коронавирус нельзя лечить антибиотиками: ответ экспертов 5 июля 09:16, Медицина 8 023
"Бавария" в 20-й раз стала победителем Кубка Германии по футболу - ФОТО 5 июля 09:10, Спорт 5 544
День независимости США отметили в Вашингтоне воздушным парадом - ФОТО - ВИДЕО 5 июля 09:04, В мире 5 690
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июля 5 июля 09:00, В мире 6 239
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Британии превысило 284 тысячи 5 июля 08:55, В мире 5 667
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу 5 июля 08:41, В мире 5 814
В Турции произошло землетрясение 5 июля 08:27, В мире 6 023
Азербайджан намерен увеличить производство альтернативной энергии - ПОДРОБНОСТИ 5 июля 08:14, Экономика 6 386
В Азербайджане от коронавируса умер еще один врач 5 июля 08:00, Общество 10 647
В Иране задержаны девять человек - по делу о взрыве в клинике Тегерана 5 июля 07:46, В мире 5 993
В Эфиопии 166 человек погибли в беспорядках - после убийства певца 5 июля 07:33, В мире 6 157
Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования дела о ДТП 5 июля 07:19, В мире 6 317
В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом 5 июля 07:07, В мире 6 239
Жанры фильмов, которые помогают легче пережить пандемию 5 июля 05:07, Это интересно 6 861
Унанян и миллион для ФСБ - коррупционный скандал в России 5 июля 03:17, Политика 8 927
В России научились строить дома из пищевых отходов 5 июля 03:15, В мире 7 380
Пренебрежение масочным режимом приведет к тяжелейшим последствиям для всех 5 июля 01:05, Общество 9 095
Кямаледдин Гейдаров прибыл на место страшного пожара в Баку 5 июля 00:44, Общество 9 503
Зариф: Иран шесть раз пытался запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке 5 июля 00:37, В мире 7 594
МЧС Азербайджана о пожаре на крупной фабрике в Баку - ФОТО - ВИДЕО 5 июля 00:26, Общество 9 369
В Армении довели до самоубийства российского военного - заведено уголовное дело 5 июля 00:21, В мире 8 803
SMS-разрешения будут продолжать действовать на 16 административных территориях Азербайджана - ВИДЕО 5 июля 00:07, Общество 11 911
Четыре человека пострадали при пожаре на фабрике красок в Баку 4 июля 23:57, Общество 8 670
На место страшного пожара в Баку прибыл замглавы МЧС Азербайджана 4 июля 23:45, Общество 8 552
ВОЗ прекратила испытания двух лекарств на пациентах с COVID-19 4 июля 23:44, Медицина 8 049
Новейшее оружие, боевые учения и социальная поддержка - о приоритетах для азербайджанской армии 4 июля 23:38, Политика 8 047
Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым 4 июля 23:28, В мире 9 147
В Азербайджане внедряется система TIR-EPD для упрощения транзитных грузоперевозок 4 июля 23:10, Экономика 8 278
Лейла Абдуллаева: Встреча главы МИД Армении с так называемым «президентом» сепаратистского режима демонстрирует захватническую политику этой страны 4 июля 23:09, Политика 7 810
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 179 тысяч 4 июля 22:57, В мире 7 800
Sərt karantinin olduğu bütün yerlərdə SMS-icazə belə alınacaq - VİDEO 4 июля 22:41, Azərbaycanca 9 041
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО 4 июля 22:24, Общество 8 916
Фонд господдержки развития СМИ Азербайджана огласил результаты конкурса на оказание финансовой помощи газетам 4 июля 22:10, Общество 8 284
"Ай джамаат, что вы творите?!" - глава Шамкира эмоционально уговаривает граждан не нарушать карантин - ВИДЕО 4 июля 21:58, Общество 19 497
Ирана и ЮНИСЕФ обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19 4 июля 21:35, В мире 8 076
Опубликованы кадры страшного пожара в Баку - ВИДЕО 4 июля 21:16, Общество 11 968
В мире за сутки выявили более 212 тыс. случаев заражения коронавирусом 4 июля 21:13, В мире 8 148
Пожар на фабрике по производству красок в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО 4 июля 20:49, Общество 13 623
Российского военного нашли мертвым в Армении 4 июля 20:47, В мире 8 921
В Сумгайыте арестован владелец кафе, нарушивший правила карантинного режима 4 июля 20:34, Общество 9 051
Врач из России выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого 4 июля 20:18, Медицина 9 190
В Азербайджане выявлено 534 новых случая заражения коронавирусом, 471 вылечившийся, 6 скончались - ФОТО 4 июля 19:53, Общество 12 865
AZAL выполнит еще один дополнительный специальный рейс в Стамбул 4 июля 19:51, Экономика 9 400
Последнее письмо писателя Евгения Войскунского землякам-бакинцам: Хош гюнунуз олсун! 4 июля 19:38, Культура 9 545
Один человек погиб и три пострадали при стрельбе в баре в Миссисипи 4 июля 19:22, В мире 8 633
В Майами введен комендантский час 4 июля 19:07, В мире 9 179
У берегов Сицилии судно с мигрантами объявило ЧП 4 июля 19:00, В мире 9 016
Еще новости