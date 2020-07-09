Зажигательный танец азербайджанца, россиянки и корейца на Красной площади стал вирусным

В Сети распространяется ролик, снятый на Красной площади в Москве. На кадрах видно, что три человека танцуют русский народный танец под песню в современной обработке "Я за то люблю Ивана". Менее чем за сутки ролик набрал 2,8 миллиона просмотров в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

В ролике уточняется, что танец исполнили представители России, Кореи и Азербайджана. В комментариях пользователи похвалили танцоров, назвав их движения зажигательными, и отметили, что за дружбой народов приятно наблюдать.