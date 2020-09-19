https://news.day.az/unusual/1272217.html Самая пожилая жительница мира установила рекорд долголетия в Японии
Самая пожилая жительница мира установила рекорд долголетия в Японии
Канэ Танака, чье имя представлено в Книге рекордов Гиннеса как самого пожилого жителя планеты, побила новый рекорд продолжительности жизни в Японии - 19 сентября ей исполнилось 117 лет и 261 день. Об этом информирует телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Прежний всеяпонский рекорд - 117 лет и 260 дней принадлежал Наби Тадзиме, она умерла в 2018 году.
Канэ Танака появилась на свет 2 января 1903 года, она намерена дождаться своих 120 лет. Женщина любит шоколад и газированные напитки.
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