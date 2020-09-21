Развеян миф о влиянии COVID на экологию Земли

В Технологическом институте Карлсруэ в Германии ученые исследовали влияние пандемии коронавируса на климат Земли. Его результаты появились на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По результатам исследования, сокращение выбросов в атмосферу в связи с карантинными ограничениями, никак не сказалось на количестве СО2 в атмосфере.

Ученые отметили, что влияние пандемии на климат отследить крайне трудно. Для сбора более точных данных, специалисты сравнили полученные показатели с прогнозами накопления углекислого газа на 2020 год.

Оказалось, что из-за уменьшения автомобильного движения, авиарейсов и производства уровень углерода в текущем году снизился на 8%. При этом, данные изменения никак не повлияли на концентрацию углекислого газа в атмосфере.

Специалисты подчеркнули, что для выполнения Парижского климатического соглашения по ограничению глобального потепления, аналогичные ограничительные меры нужно продлить к 2055 году.