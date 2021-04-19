Названа самая вредная для волос прическа

Самая вредная для волос прическа - начес. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Наши мамы и бабушки в 1960-е годы расчесывали волосы против роста, чтобы получался пышный пучок. Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем", - объяснил он. Все остальное, включая длину волос, на здоровье не влияет.

Чтобы вовремя заметить проблемы с волосами, надо смотреть на ширину пробора, указал Абрамов. Так, чем пробор шире, тем скорее нужно обратиться к специалисту.

Также, по его словам, в случае жирных волос не стоит злоупотреблять соответствующим шампунем, поскольку в этом случае мы стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше секрета. "Чем чаще мы моем голову, тем нейтральнее должен быть шампунь", - указал врач.