Стюардесса раскрыла причины снятия членов экипажа с рейса в последний момент

Стюардесса российской авиакомпании раскрыла, за что членов экипажа могут не допустить к полету и снять с рейса в самый последний момент. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главной причиной не допуска к полету бортпроводница назвала опоздание. Девушка уточнила, что члены экипажа обязаны приезжать в аэропорт за два с половиной часа до вылета.

Также члены экипажа должны иметь при себе необходимые документы - российский и заграничный паспорт, ID карту, справку ВЛЭК, медицинскую книжку, полис и страховку.

"При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов нас снимают с рейса", - рассказала стюардесса.

Помимо этого, бортпроводникам перед полетом необходимо пройти предполетный брифинг, на котором проводится опрос по технике безопасности, правилам оказания первой помощи и по особенностям рейса. В случае неудачной сдачи, сотрудник авиакомпании отстраняется от работы и сдает дополнительные тесты.

Еще одной причиной снятия с рейса стюардесса назвала несоответствие внешнего вида членов экипажа стандартам авиакомпании. "Забыл туфли? Решил покрасить ногти в голубой цвет? Штраф или могут отправить домой", - добавила она.