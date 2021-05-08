На Марсе заметили странные узоры

Равнина Аркадия Планиция (Arcadia Planitia) находится в северной низменности Марса. За последние 3 миллиарда лет активные потоки лавы сгладили этот регион, сейчас он гораздо меньше испещрен кратерами по сравнению с другими частями планеты. Данные, собранные с орбиты на протяжении многих лет, показывают, что земля в этом регионе богата водородом. Поскольку вода состоит из молекул водорода и кислорода, этот водород предполагает наличие водяного льда прямо под поверхностью, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новое исследование показало, что странные извилистые детали на плоской равнине поразительно напоминают ледяные потоки в покровах Антарктиды. Так, на фото рядом с невысокими холмами есть выступы из обломков, известные как лопастные из-за своей формы. Они выглядят как выход ледников, покрытых тонким слоем скал. Внутри оврагов также есть полосатые узоры, похожие на ледники, которые встречаются в некоторых долинах на Земле.

Если ледники действительно существуют на Красной планете, они могут стать причиной для направления будущих миссий с экипажем в этот марсианский регион. Место уже заинтересовало SpaceX и NASA - широкая плоская равнина идеально подходит для посадки космических кораблей. Если под поверхностью равнины лед находится не слишком глубоко, то у будущих покорителей Марса может оказаться под рукой источник воды.

По словам ученых, извилистый марсианский рельеф остается большой загадкой. Удивителен тот факт, что странные узоры созданы ледяными потоками, так как местность нельзя назвать достаточно крутой, чтобы объяснить этим причины движения марсианских ледников. Исследователям еще предстоит разобраться, как именно возникли узоры на поверхности планеты.