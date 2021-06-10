National Geographic признал наличие на Земле пятого океана
National Geographic признал Южный океан пятым океаном мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по словам картографов, воды, омывающие Антарктиду, имеют свои отличительные особенности, что позволяет выделить их в отдельный океан.
В материале уточняется, что в сообществе географов вопрос о выделении пятого океана был давно открыт, так как многими он признавался как продолжение Тихого, Атлантического и Индийского.
Теперь термин Южный океан включает воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60 градусов южной широты за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша, относящегося к южной части Атлантического океана.
До этого момента научное сообщество признавало четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый.
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