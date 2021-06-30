В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана

Полиция Греции нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, задержан подозреваемый в краже.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание "Прото тема".

Задержанному 49-летнему греку не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке, пишет издание.

Картины "Женская голова" Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана были похищены в январе 2012 года из Национальной галереи, за день до ее закрытия на капитальный ремонт.

Стоимость картины Пикассо, созданной испанским художником в 1939 году, достигает в 20 миллионов евро, сообщает издание. На оборотной стороне картины было рукописное посвящение Пикассо греческому народу - он написал его в 1949 году - за его вклад в войну против нацизма.

Похищение картин называли "кражей века".

В расследовании участвовала Национальная разведывательная служба.