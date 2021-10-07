Женщина прожила месяц с бараньей костью в легких в Казахстане

Жительница Казахстана месяц жила с крупным инородным телом в бронхах, такое сообщение распространила клиника Sofie Medgroup, где пациентку смогли вылечить.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, 49-летняя женщина жаловалась на удушающий кашель с кровью.

В одной из поликлиник Жанаозена ей сделали рентген, но не нашли причины плохого самочувствия. Специалисты клиники в Актау обнаружили, что в бронхах пострадавшей находится баранья кость длиной 4 см, с ней женщина прожила целых 30 дней.

Инородное тело было удалено в ходе операции за три минуты.