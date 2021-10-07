https://news.day.az/unusual/1388845.html Женщина прожила месяц с бараньей костью в легких в Казахстане
Женщина прожила месяц с бараньей костью в легких в Казахстане
Жительница Казахстана месяц жила с крупным инородным телом в бронхах, такое сообщение распространила клиника Sofie Medgroup, где пациентку смогли вылечить.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, 49-летняя женщина жаловалась на удушающий кашель с кровью.
В одной из поликлиник Жанаозена ей сделали рентген, но не нашли причины плохого самочувствия. Специалисты клиники в Актау обнаружили, что в бронхах пострадавшей находится баранья кость длиной 4 см, с ней женщина прожила целых 30 дней.
Инородное тело было удалено в ходе операции за три минуты.
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