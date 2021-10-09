Данные о нейтрино проверят в новых экспериментах

Исследования нейтрино будут продолжены, так как есть необходимость подтверждения ранее полученных результатов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил лауреат Нобелевской премии по физике, профессор Токийского университета Такааки Кадзита в ходе Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+.

Нейтрино - это элементарные частицы, которые очень трудно регистрировать, из-за чего их прозвали неуловимыми носителями тайн Вселенной. Долгое время считалось, что нейтрино не обладают массой. Однако теоретики предсказывали, что, если у нейтрино есть масса, они могут менять тип в процессе своего полета. Этот феномен получил название нейтринные осцилляции. Теоретическое предсказание получило подтверждение в ходе экспериментов - за открытие нейтринных осцилляций Кадзита и канадский физик Артур Макдональд были удостоены в 2015 году Нобелевской премии.

"В новых экспериментах будут рассматриваться новые темы. Прежде всего мы хотим понять, какое отношение нейтрино имеет к происхождению материи во Вселенной. Вторая тема - это распад протона. <...> Кроме того, хотим посмотреть на возможный механизм взрыва Сверхновой звезды, и, наконец, мы хотим ответить на вопрос: мы действительно понимаем, что такое осцилляция нейтрино?" - отметил Кадзита.

По его словам, дальнейшие эксперименты с осцилляцией нейтрино очень важны. Для их исследования в Японии готовится к запуску новый проект - "Гипер-Камиоканде", в рамках которого предполагается строительство детектора для регистрации нейтрино. "Конечно, физика нейтрино остается очень важной областью, очень интересной. Вот почему, я надеюсь, что мы сможем посотрудничать с нашими российскими коллегами именно в проекте "Гипер-Камиоканде", - добавил нобелевский лауреат.

Всероссийский фестиваль науки Nauka 0+ проходит в гибридном формате 8-10 октября в Москве. Это один из крупнейших просветительских проектов в области популяризации науки в мире. Он реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах нашей страны на более чем 400 площадках. Фестиваль организуют Министерство науки и высшего образования России, правительство Москвы, МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН.