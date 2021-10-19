Открыт новый вид лука

Исследователи из Индии описали ранее неизвестный съедобный вид лука Allium negianum, произрастающий в долине на границе страны с Непалом. Статья ученых опубликована в журнале PhytoKeys, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты из Национального бюро генетических ресурсов растений открыли растение в долине Нити на северо-востоке индийского штата Уттаракханд. Оно растет на высоте от трех до 4,8 тысячи метров на открытых лугах, песчаных почвах, вдоль рек и горных потоков. Исследователи отмечают, что морфологически новый вид ближе всего к названному в честь российского путешественника луку Пржевальского, также произрастающему в Гималаях.

При этом местные жители уже давно культивируют ранее неизвестный науке вид. По их словам, произрастающий в долине Нити лук - один из лучших на местном рынке. Allium negianum пока известен лишь по западным Гималаям. Исследователи опасаются, что поток людей, которые будут стремиться его попробовать, может представлять угрозу для диких популяций.

Род Allium содержит около 1,1 тысячи видов растений, среди которых такие распространенные культуры, как репчатый и зеленый лук, а также чеснок.