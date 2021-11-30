Вспышку на Солнце назвали предвестником «интернет-апокалипсиса»

Мощная вспышка на Солнце может стать причиной "интернет-апокалипсиса". Об этом предупредил специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти, пишет Dagens Nyheter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, вспышка может ударить по сетевым кабелям, проложенным по дну Атлантического океана. В них слабым звеном являются усилители светового сигнала, и при неблагоприятном варианте развития событий провода выйдут из строя без возможности оперативной починки.

Эксперт указал, что мощные выбросы на Солнце случаются в среднем раз в сто лет. При этом последствий бури, достигшей Земли, не было уже больше века, так что у ныне живущих землян есть вероятность столкнуться с ней.

В 2020 году германский Deutsche Bank назвал смертельные угрозы для мировой экономики на ближайшее десятилетие. В частности, эксперты поставили мощную вспышку на Солнце в один ряд с войной глобального масштаба, сильнейшим извержением вулкана и новой пандемией. Вероятность, что один из этих сценариев будет реализован до 2030 года, составляет 33 процента, добавили аналитики.