Врач рассказала, как отреагирует организм на месяц без сладкого

Эндокрилог Татьяна Бочарова рассказала, как изменится организм, если минимизировать употребление сладких продуктов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она отметил, что необходимо внимательно изучать этикетки продуктов. Те, которые содержат больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов - слишком сладкие.

"Спустя месяц после отказа от сладкого это повлияет на все системы организма - от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Метаболизм станет лучше; исчезнет бессонница; вы сбросите до четырех килограммов веса - в целом улучшится качество жизни", - рассказала Бочарова.

По ее словам, благодаря отказу от сахара изменится состояние кожи: сахар - причина разрушения коллагена, белка, который делает кожу эластичнее и не дает образовываться морщинам раньше времени.