Развеян миф о вреде пальмового масла

Нутрициолог Екатерина Маслова заявила, что пальмовое масло безопасно для здоровья при соблюдении нормы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, в натуральном пальмовом масле нет ничего плохого. Оно относится к насыщенным жирным кислотам, куда также входят жиры животного происхождения вроде сливочного масла или свиного жира

"Если злоупотреблять ими, есть риск роста уровня "плохого" холестерина в крови. Если же соблюдать меру и не превышать дозу в 10-20 граммов в день, то все со здоровьем будет хорошо. Но речь идет исключительно о натуральном пальмовом масле", - пояснила специалист.

Маслова рассказала, что пальмовое масло активно используется для изготовления вредных для здоровья транс-жиров, которые лучше исключить из своего рациона.