В Литве продается "секретная тюрьма ЦРУ"

Власти Вильнюса намерены выставить на продажу секретную тюрьму ЦРУ, где содержались подозреваемые в терроризме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, отмечается, что правительство Литвы не собирается превращать бывший объект ЦРУ в музей.

Согласно расследованию Европейского суда по правам человека, начатого после жалобы о нечеловеческих условиях тюремного содержания и пытках гражданина Саудовской Аравии Абу Зубайды, подозреваемого в совершении терактов 11 сентября 2001 года в США, было установлено, что на территории Литвы в 2005-2006 годах располагалась тайная тюрьма ЦРУ.

В конце мая 2018 года ЕСПЧ по делу Зубайды постановил, что Литвой нарушено положение конвенции по правам и основным свободам человека. Суд обязал балтийскую республику выплатить Зубайде компенсацию в размере 130 тысяч евро.

По информации американского телеканала ABC, литовские чиновники в 2004-2006 годах предоставили ЦРУ здание недалеко от Вильнюса для содержания до восьми пленных членов "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ).

Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне в ходе своего расследования подтвердил информацию о том, что в Литве были созданы условия для существования секретной тюрьмы ЦРУ, а в 2005 и 2006 годах там приземлялись самолеты ЦРУ,

США отказались предоставить какую-либо информацию по этому поводу. В июне 2016 года власти Литвы выступили в ЕСПЧ с заявлением о том, что секретной тюрьмы ЦРУна территории балтийской республики нет.

По утверждению официальных лиц Литвы, под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.