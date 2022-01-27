В Азии обнаружили сотни новых животных и растений

Всемирный фонд дикой природы WWF заявил о находке 224 новых видов животных и растений. Их обнаружили в азиатском регионе возле реки Меконг. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Данный регион под названием Большой Меконг охватывает Камбоджу, Лаос, Мьянму, Таиланд и Вьетнам.

WWF обнаружила там 155 новых видов растений, 16 видов рыб, 17 амфибий, 35 рептилий и одного млекопитающего.

В частности, редкую обезьяну попа-лангур.

В Фонде утверждают, что этот регион разнообразен флорой и фауной и настаивают на его защите.