Астрономы обнаружили объект, "не похожий на известное науке"
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Загадочный источник радиоволн, не похожий ни на что другое, известное науке, обнаружен командой Международного центра радиоастрономических исследований Австралии. Объект находится на расстоянии 4 тысяч световых лет от Земли, что сравнительно недалеко, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Обнаружить объект совершенного иного о класса чрезвычайно интересно, - рассказала астрофизик Наташа Херли-Уокер . - За свою жизнь в науке я открывала новинки - это и пульсар, и радиогалактика. Мы проводим огромные исследования и, конечно, находим много чего интересного, но наши находки до сих пор были известными типами объектов. А здесь я впервые столкнулась с чем-то совершенно неожиданным. Никто и подумать не мог, что объект способен выдавать такое излучение!"

Версий несколько: возможно, это - необычная пульсирующая нейтронная звезда или "белый карлик" со сверхмощным магнитным полем. Астрономам предстоит понять, идет ли речь об отдельном объекте или новой популяции небесных тел, которые раньше не попадали в поле их наблюдений.