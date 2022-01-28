https://news.day.az/unusual/1430545.html Израиль будут предупреждать о землетрясениях по-новому
Израиль будут предупреждать о землетрясениях по-новому
На следующей неделе в Израиле будет запущена новая система предупреждения о землетрясениях "Труа" (תרועה), сообщает пресс-служба Управления тылом, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
За работу данной системы будут отвечать Национальное управление по чрезвычайным ситуациям при министерстве обороны и Геологическая служба.
Новая система позволяет оповестить о землетрясении за несколько мгновений до его начала. "Труа" будет подключена к системе оповещения Управления тылом.
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