Картину Пикассо продали на аукционе за 67 млн долларов

Картина испанского художника Пабло Пикассо (1881-1973) "Лежащая обнаженная" (Femme nue couchée) продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 67,54 млн долларов. Трансляция торгов велась на сайте аукционного дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лот под номером 23 оказался самым ценным среди всех выставлявшихся во вторник на аукционе и был продан чуть выше эстимейта (предварительной оценки стоимости) в 58,5 млн долларов. Вдохновением для художника стала натурщица Мария-Тереза Вальтер. Другая картина Пикассо - "Обнаженные мужчина и женщина" ушла с молотка за 5,1 млн долларов.

Ближайшим конкурентом по стоимости произведению Пикассо оказалась работа "Поляна" Поля Сезанна, которая ушла с молотка за 41,68 млн долларов. Помимо этого, на аукцион в этот вечер были выставлены работы Анри Матисса, Клода Моне, Сальвадора Дали и других.