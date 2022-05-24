В NASA объяснили обнаружение загадочного входа в марсианской скале

В NASA объяснили обнаружение загадочного входа в скалу на Марсе марсоходом Curiosity. Ранее большую популярность в интернете получил снимок, полученный 7 мая камерой Mastcam-Z на борту марсохода NASA Curiosity, который выявил довольно интересную особенность в марсианских скалах, на геологическом объекте, известном как склон Фронтон Гринхью: нечто, похожее на идеально вырезанный дверной проем, необычно выглядящий среди марсианских ландшафтов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Склон на горе Шарп имеет множество естественных трещин, в том числе одну высотой 30 и шириной 40 сантиметров, сравнимую со входом для собаки. Такого типа трещины характерны для коренных пород как на Марсе, так и на Земле", - заявили в NASA.

Комментируя ажиотаж вокруг появившегося снимка, команда марсохода связала это с эффектом парейдолии, при котором мозг человека видит в окружающих предметах привычные человеческому взгляду вещи или лица.

"Конечно, это может выглядеть, как небольшая дверь, но в действительности это естественная геологическая особенность! Она может выглядеть, как вход, поскольку ваш разум пытается осмыслить неизвестное", - добавили ученые.