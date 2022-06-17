Один из лучших поваров мира рассказал о секрете успеха

Владимир Мухин, попавший в рейтинг 100 лучших поваров мира согласно ежегодной премии The Best Chef 2021, поделился на своей странице в Instagram историей о том, как ему посчастливилось стать шеф-поваром.

"Мой путь начинался в ресторане отца, где я мыл посуду, чистил овощи и шаг за шагом заслуживал доверия прикоснуться к приготовлению блюд.



С тех пор прошло 25 лет. И вчера кухня одного из местных кафе на рынке Бодрума словно открыла дверь в мое прошлое.



Каждый человек заслуживает шанса.

Каждый человек может изменить этот мир.



Главное - верить в себя и не останавливаться на пути к своей мечте!", - говорится в публикации Мухина.