https://news.day.az/unusual/1471733.html Один из лучших поваров мира рассказал о секрете успеха - ВИДЕО
"Мой путь начинался в ресторане отца, где я мыл посуду, чистил овощи и шаг за шагом заслуживал доверия прикоснуться к приготовлению блюд.
Один из лучших поваров мира рассказал о секрете успеха - ВИДЕО
Владимир Мухин, попавший в рейтинг 100 лучших поваров мира согласно ежегодной премии The Best Chef 2021, поделился на своей странице в Instagram историей о том, как ему посчастливилось стать шеф-поваром.
"Мой путь начинался в ресторане отца, где я мыл посуду, чистил овощи и шаг за шагом заслуживал доверия прикоснуться к приготовлению блюд.
С тех пор прошло 25 лет. И вчера кухня одного из местных кафе на рынке Бодрума словно открыла дверь в мое прошлое.
Каждый человек заслуживает шанса.
Каждый человек может изменить этот мир.
Главное - верить в себя и не останавливаться на пути к своей мечте!", - говорится в публикации Мухина.
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