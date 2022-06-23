Названа альтернатива сливочному маслу в домашней кулинарии

При приготовлении выпечки можно заменить один из важнейших ингредиентов - сливочное масло. Об этом Gazeta.ru сообщила нутрициолог Ната Гончар, передает Day.Az.

По словам специалиста, сливочное масло рекомендуется заменять на менее жирные сорта, например, вместо 82,5% жирности выбирать на прилавке продукт с жирностью 72,5%. Также его можно заменить в выпечке яблочным или банановым пюре.

"Оно обеспечит такую же насыщенность вкуса и нежную текстуру. Фруктовое пюре - это не только бюджетная, но и здоровая альтернатива", - объяснила специалист.

Как добавила Гончар, не стоит забывать, что витамины и кальций, содержащиеся в сливочном масле, положительно влияют на состояние кожи и работу ЖКТ. Однако его не стоит употреблять в больших количествах. По словам специалиста, будет достаточно 10 граммов в каше на завтрак.