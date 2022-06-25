https://news.day.az/unusual/1473559.html Американец растрогал мать татуировкой в виде ее укуса - ВИДЕО
Американец растрогал мать татуировкой в виде ее укуса - ВИДЕО
В США мужчина сделал татуировку в виде укуса от зубов своей матери. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на TikTok американца, передает Day.Az.
Мужчина поделился видео, где мать наклоняется к его ноге, чтобы укусить и оставить след на коже. После этого татуировщик нанес рисунок.
Женщина растрогалась до слез, когда увидела новую татуировку сына.
Несмотря на то, что ролик в TikTok с новым трендом набрал миллионы просмотров, многие пользователи заявили, что считают поступок мужчины странным и неоднозначным.
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