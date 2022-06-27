В США выбрали самую уродливую собаку года
Китайская хохлатая собака по имени Мистер Счастливое лицо названа самым уродливым псом в мире по итогам ежегодного конкурса, прошедшего в Калифорнии. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Семнадцатилетний пес отличается мохнатым "ирокезом", языком, который все время свисает на сторону и постоянно наклоненной головой.
Мистер Счастливое лицо был взят в приюте 41-летней музыкальной исполнительницей из Аризоны Дженедой Беналли во время пандемии.
"Во время пандемии я надеялась либо завести ребенка, либо взять собаку. Так как появление ребенка зависело от Господа, я предпочла взять собаку", - рассказала Дженеда Беналли, представляя жюри своего питомца.
В приюте, по словам женщины, ей представили пожилого и нездорового пса.
"Сотрудники приюта постарались подготовить меня к тому, что я должна была увидеть. Я увидела создание, которое действительно было старым, но ему нужен был второй шанс, и оно заслуживало любви", - объяснила хозяйка пса.
По ее словам, до приюта пес жил в неподобающих условиях, о нем не заботились и подвергали насилию.
Ветеринары предупреждали Дженеду Беннали, что пес проживет не более нескольких недель.
"Любовь, доброта и мамочкины поцелуи помогли ему пренебречь прогнозом, что он проживет с нашей семьей недолго", - отметила хозяйка питомца.
Победитель, обошедший девятерых конкурентов, получил приз в размере $1500.
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