Развеян миф об опасности вирусов, найденных в ледниках

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что найденные древние вирусы и бактерии в ледниках Тибета не представляют опасности для человечества, они, наоборот, способствуют прогрессу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на URA.RU.

"Находки не могут представлять опасности. Находки - это всегда прогресс. Когда вы находите что-то важное и интересное, то это прогресс. Я не думаю, что оттуда исходит какая-то угроза, потому что мир уже заполнен бактериями и вирусами. Если в граммах мерить, то это порядка 10 в 17-й грамм бактерий и 10 в 15-й грамм вирусов в мире", - рассказал Альтштейн.

По его словам, человек уже много лет сосуществует со средой вирусов и бактерий, и нашему виду не угрожало вымирание.