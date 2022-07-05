https://news.day.az/unusual/1476453.html Перепелки на мангале - самый легкий рецепт с ВИДЕО
Перепелки на мангале - самый легкий рецепт с ВИДЕО
В Сети продолжает набирать популярность Youtube-канал "Kənd Həyatı", главной героиней которого выступает азербайджанская бабушка, проживающая в селе Гиль в Гусаре. У канала уже более 4 млн подписчиков.
Как сообщает Day.Az, в своём очередном выпуске женщина поделилась со зрителями рецептом приготовления перепелок на мангале.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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