Перепелки на мангале

В Сети продолжает набирать популярность Youtube-канал "Kənd Həyatı", главной героиней которого выступает азербайджанская бабушка, проживающая в селе Гиль в Гусаре. У канала уже более 4 млн подписчиков.

Как сообщает Day.Az, в своём очередном выпуске женщина поделилась со зрителями рецептом приготовления перепелок на мангале.

Представляем вашему вниманию данное видео: