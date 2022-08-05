В Японии придумали способ делать компоненты для телевизоров из рыбьей чешуи

Японские ученые изобрели метод производства углеродных нанолуковиц из рыбьей чешуи. Статья об этом опубликована в Green Chemistry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Углеродными нанолуковицами называют структуры из углерода размером несколько нанометров, образованные вложенными друг в друга сферами. Подобные объекты отличаются хорошей электрической и теплопроводностью и имеют множество применений, например, в электронике при производстве телевизоров.

Теперь специалисты из Нагойского технологического университета придумали способ производства таких нанолуковиц из отходов рыбной промышленности. Процесс очень прост и занимает около десяти секунд, в ходе которых чешую подвергают мощному микроволновому излучению. В результате биоматериал нагревается и разлагается, превращаясь в многослойные углеродные наносферы. "Стабильные оптические свойства полученных из чешуи нанолуковиц могут позволить нам изготавливать излучающие гибкие пленки большой площади и светодиодные устройства", - сказал доцент Такаши Шираи.

Ученые надеются, что новый способ будет применяться для производства QLED-телевизоров нового поколения, что позволит уменьшить издержки и сделает индустрию более экологичной.