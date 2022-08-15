Ученые объяснили, как космические пузыри защитят Землю от Солнца

Ученые из Массачусетского технологического института придумали способ защиты Земли от Солнца при помощи "космических пузырей". Об этом сообщается на официальном сайте университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи предложили создать плот из тонких мембран, похожих на пузырьки. Он должен защитить планету от большого количества солнечного света, достигающего поверхности Земли, тем самым решив проблему парниковых газов, из-за которых меняется климат планеты.

Мембраны будут отражать или поглощать часть солнечного света. Команда утверждает, что, если количество солнечного света, достигающего Земли, уменьшится всего на 1,5 %, это позволит полностью устранить последствия антропогенного выброса парниковых газов.

Пока что это только идея, и ученым еще предстоит придумать, из чего сделать эти пузыри, как отправить их в космос и как они будут функционировать.