Инженер изобрел четвероногого робота, который позволяет змеям «ходить»

Аллен Пэн, инженер и ютубер из Лос-Анджелеса, изобрел необычное устройство, состоящее из длинной трубки и четырех пластиковых лапок, чтобы "вернуть змеям ноги", которые те потеряли в ходе эволюции.

Пэн выложил на своем Youtube-канале видео о своем проекте, включая испытание устройства. В ролике змея любопытно выглядывает из трубки, неспешно передвигаясь по комнате на четырех лапах. Пэн объяснил, что создал робота, чтобы "вернуть змеям ноги".

Около 150 миллионов лет назад у змей действительно были лапы, но в процессе эволюции они лишились их из-за, как полагают ученые, генетической мутации. Даже в наше время у некоторых питонов можно найти крошечные кости лапок внутри тела, хотя они слишком малы и являются рудиментарными - остатками чего-то, что когда-то было полезным.

"На самом деле мне жалко змей; они потеряли ноги, и никто даже не пытается их найти - никто, кроме меня, - объясняет Пэн на видео. - Когда у любого другого животного деформированы ноги, человечество объединяется, чтобы плюнуть в лицо богу, так что мы построили этому животному потрясающие новые киберноги".

Пэн вдохновлялся западным трехпалым сцинком (Chalcides striatus), видом ящерицы с четырьмя крошечными лапами. Этот вид удивительно похож на змею, если не считать четырех маленьких конечностей. "Пожалуй, это самое близкое к настоящей змее с ногами, что я смог найти", - сказал Пэн.

Опробовав неудачный прототип на мягкой игрушке-змее, Пэн построил систему из четырех роботизированных ног, каждая из которых оснащена серводвигателями, подключенными к плате контроллера - подобно моделям железной дороги, в которых поезд автоматически перемещается по рельсам.

Ноги можно активировать по беспроводной связи с помощью небольшого пульта в виде брелка для ключей. Пэн хотел разработать такой дизайн, чтобы змея "могла бы надеть или снять" устройство самостоятельно - чтобы ее нельзя было загнать в устройство против ее воли, поскольку это было бы неэтично. Поэтому центральный корпус робота представляет собой длинную пластиковую трубу с отверстиями на обоих концах.

Пэн также сходил в местный зоомагазин, чтобы посмотреть, как ходит рептилия, и запрограммировать робота, чтобы тот передвигался таким же образом.

"Благодаря этим визуальным данным я смог реконструировать, как могла бы ходить змея, если бы у нее все еще были ноги", - объясняет Пэн.

Затем Пэн посетил Энтони Завалу, заводчика змей из Темекулы, Калифорния, чтобы опробовать робота на змее-добровольце. Когда Завала впервые попытался запустить змею в трубку, она сначала продвинулась на несколько сантиметров, после чего повернула назад. Однако в конце концов змея все же проскользнула прямо в трубу, пока ее голова не высунулась с другой стороны, и робот смог начать двигаться.

На видео видно, как змея высовывает язык - признак того, что она пытается понять, что происходит вокруг. Пэн отметил, что разъяренная змея принимает S-образную форму тела, в то время как довольная змея расслабляется и растягивается "как лапша". Из-за этого и прямой формы пластиковой трубки это означает, что только "счастливые змеи" могут использовать роботизированные ноги. В заключение Пэн сказал, что за один день он обратил вспять "150 миллионов лет эволюционных ошибок".