В Тихом океане после извержения подводного вулкана появился остров

Как пишет CNN, Центральные острова Тонга приветствовали рождение нового маленького острова, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он появился в юго-западной части Тихого океана, где много подводных вулканов. Согласно заявлению Земной обсерватории NASA, один из этих затопленных вулканов проснулся 10 сентября, извергая лаву, пар и пепел.

Всего через одиннадцать часов после того, как вулкан начал извергаться, над поверхностью воды появился новый остров. Агентство сделало снимки зарождающегося острова со спутников.

Далее новорожденный остров быстро рос в размерах. 14 сентября исследователи из Геологической службы Тонги подсчитали, что площадь острова составляет всего 4000 квадратных метров - около одного акра.

К 20 сентября остров вырос до 24 000 квадратных метров, или около 6 акров.

Новый остров расположен на подводной горе Хоум-Риф на островах Центральной Тонги.

NASA сообщает, что острова, созданные подводными вулканами, "часто недолговечны". Но иногда могут сохраняться годами или даже десятилетиями.