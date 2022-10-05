Какие продукты нельзя хранить в морозилке?

Некоторые продукты не рекомендуется хранить в морозильной камере холодильника. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не рекомендовано замораживать зелень и травы, в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов. Остается только клетчатка", - отметила врач.

Как добавила Мухина, огурцы, кабачки и помидоры, а также бананы не следует класть в морозилку. После такого хранения эти продукты можно добавлять исключительно в горячие блюда и выпечку.

"При заморозке происходит разрыв белковых связей, денатурация белка. Нельзя замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки", - предупредила врач.

По словам диетолога, некоторые орехи также потеряют свои полезные свойства при заморозке.

"Теряют свою активность при заморозке полиненасыщенные жирные кислоты в миндале, арахисе, фундуке. То есть ореховая смесь после морозильника будет не такой качественной", - добавила врач.