Секрет быстрого приготовления маринованных помидоров

Фуд-блоггер Иля Мамедова поделилась на своей странице в инстаграм секретом быстрого приготовления маринованных помидоров.

"У каждого своя медитация. У кого-то это спорт, у кого-то творчество, у кого-то глажка или уборка, все ловят дзен по-своему. Не знаю будет ли меня так затягивать и расслаблять консервирование лет так через 5, но сейчас я кайфую и наслаждаюсь каждым моментом и каждой закатанной банкой",- говорится в публикации.