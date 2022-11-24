В Дании на дне моря обнаружены 300-летние корабли

Три корабля после кораблекрушения, случившегося около 300 лет назад недалеко от побережья Западной Ютландии, были обнаружены дайверами одной из датских дайвинговых компаний.

Как передает Day.Az, об этом сообщает датское новостное агентство Nyheder.TV2.

"Это мировая сенсация. Я изучаю кораблекрушения с 1965 года и видел огромное количество затонувших кораблей, но я никогда не видел ничего подобного", - прокомментировал находку генеральный директор военно-морского музея Герт Норманн Андерсен, называя корабли "абсолютно уникальными".

Корабли расположены на глубине около 150 метров в стороне от обычных маршрутов рыбацких шхун и, к удивлению специалистов, настолько хорошо сохранены, что можно увидеть пивные бочки и пушки на их палубах. Специалисты объясняют это тем, что в данной части моря среда обитания на такой глубине не пригодна для проживания морских обитателей. Именно поэтому в данном районе не ведется промышленная рыбалка, что спасло корабли от дальнейших разрушений.

Ученые датируют находку 16 и 17 столетиями. Два корабля принадлежали Нидерландам, а третье судно - скандинавское.

Исследователи утверждают, что при крушении, случившемся около 300 лет назад, никто не спасся. На это указывает наличие спасательных шлюпок, которые все еще находятся на палубах, что дает основания полагать, что корабли очень быстро ушли на дно.