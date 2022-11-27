Какие книги можно прочитать, когда тревожно?

Книжный блогер Зейнаб Джахан поделилась на своей странице в Instagram списком книг, которых можно прочитать когда тревожно.

"Терапия беспокойства"

Доктор Бернс предлагает 40 простых и эффективных техник, которые помогут вам разобраться в причинах ваших тревог, справиться с негативными мыслями и преодолеть свои страхи.

"Зима не будет вечной"

Трогательная, чуткая и медитативная книга о тихой красоте зимы, целительной силе отдыха и важности заботы о себе. А еще - очень важное напоминание о том, что времена года в конце концов сменяют друг друга.

"Ты в порядке"

Автор - практикующий психолог, гештальт-терапевт и семейный консультант, рассматривает серьезные вопросы через призму историй, основанных на реальных случаях из практики, давая читателям советы о том, как правильно распознать и проработать то или иное негативное состояние, обрести гармонию и радость жизни.

"Сказать жизни Да!"

Один из лучших (и моих любимых) психологов Виктор Франкл, прошедший нацистские лагеря смерти, открыл миллионам людей всего мира путь постижения смысла жизни. Эта книга сделала его величайшим духовным учителем 20 века.

"Нажми на кнопку пауза"

Терапия "Кнопка "Пауза"" (ТКП) - уникальная психотерапевтическая методика, способная быстро разрешить противоречия между мыслями, решениями и действиями и в результате - улучшить жизнь во всех сферах.