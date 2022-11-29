В Черном море выявили превышение нормы содержания мышьяка

В Черном море у берегов Турции выявлено превышение норм содержания токсичных химических элементов. Об этом сообщает агентство DHA со ссылкой на данные ученых турецкого Черноморского технического университета (KTU), передает Day.Az.

Исследователи изъяли пробы на побережье протяженностью 1100 километров и обнаружили около десяти тяжелых металлов в воде. Так, наибольшую загрязняющую нагрузку на морское дно оказывают свинец, медь, мышьяк и цинк.

Кроме того, в воде найдены стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт и лантан. Специалисты пришли к выводу, что соответствующие значения в восточной части побережья Турции выше, чем в центральной и западной, что во многом объясняется наличием в указанных районах месторождений полезных ископаемых и шахт.