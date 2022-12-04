Найден способ зарядки гаджетов от ходьбы

Ученые из японского Университета Осаки придумали усилитель, который собирает электроэнергию от нестационарных вибраций, возникающих во время ходьбы. Об этом сообщает ScienceDaily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новая разработка собирает в 90 раз больше энергии, чем прежние. По версии издания, на основе нового решения в ближайшие годы появятся специальные устройства для подзарядки гаджетов на ходу.

В работе ученых указано, что вибрация от двигателей и механизмов впервые открыла путь к получению электричества вне зависимости от погодных условий и времени суток. Однако в отличие от привычных методов добычи электричества, физическая активность человека сопровождается нерегулярными и случайными по силе и интенсивности вибрациями.

Ученые описали свою разработку, которая позволила сделать сбор энергии крайне эффективным и при ходьбе. Согласно их описанию, это микроэлектромеханическая матрица на основе пьезоэлемента. По их словам, проект использует только механические компоненты и выглядит как U-образная конструкция.