Новая находка ученых на Марсе

Марсианский ветер может оказаться достаточно мощным для приведения в действия ветроэлектрогенераторов. Статья об этом опубликована в Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Солнечные батареи и ветроэлектрогенераторы являются популярными устройствами для добычи энергии из возобновляемых источников. Ветряки в лучшую сторону отличаются от солнечных батарей тем, что способны работать в темное время суток и в пасмурную погоду. Тем не менее, марсианская атмосфера очень разрежена, и долгое время считалось, что на этой планете электроэнергию можно вырабатывать только с помощью фотоэлементов.

Теперь группа американских ученых провела компьютерное моделирование марсианских условий. В основу этого исследования легла модель, созданная для анализа изменения климата на Земле. В итоге авторы смоделировали ветер с учетом теплового потока от Солнца, количества пыли, переноса тепла воздушными массами и рельефа местности.

Выяснилось, что во многих частях Марса дуют достаточно сильные ветры, чтобы способствовать выработке электроэнергии, а в некоторых районах ветра достаточно, чтобы служить единственным источником электричества.

Выгоднее всего будет разместить ветряки у края кратеров и на вулканических нагорьях. Исследователи также обнаружили, что около полюсов ветер набирает скорость и силу, когда дует над ледяными образованиями. В подобных районах ветер будет более предпочтительным источником энергии, чем солнце.