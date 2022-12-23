В США предрекли вымирание 97% животных в Антарктиде

На территории Антарктиды к 2100 году могут вымереть до 97% животных. К такому выводу пришли ученые из США, их исследование было опубликовано в научном журнале PLOS Biology 22 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Возможное вымирание объясняется глобальным потеплением на Земле. Отмечается, что наиболее уязвимыми видами являются императорские пингвины и птицы.

"Применяя структурированный совместный подход, мы демонстрируем, что существующие усилия по сохранению недостаточны в меняющемся мире", - заявляют исследователи.

Они утверждают, что для спасения видов необходимо увеличить финансовую поддержку, направленную на спасение животных. По подсчетам ученых, для реализации наиболее эффективной программы до 2100 года необходимо $1,92 млрд.