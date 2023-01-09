Найден новый способ борьбы с зависимостью от смартфонов

Японская компания eKod Works выпустила в продажу особый гаджет, который помогает бороться с номофобией - зависимостью от смартфона. Как сообщается на сайте фирмы, новинка под названием AcryPhone визуально похожа на мобильное устройство с сенсорным экраном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон-пустышка от японского дизайнера Такаюки Фукудзавы выполнен из акрила. Это пластина размером 14,6x7,1x0,8 см, которую можно держать в руках вместо смартфона.

AcryPhone выпущен в двух версиях: стандартная модель визуально не очень похожа на гаджет, а вторая сделана более реалистичной и похожа на iPhone.

"Смартфон" оснащен защитной пленкой и по размерам полностью совместим с чехлами для "айфонов". Также людям с номофобией предлагается купить накладки в виде объективов камер для постоянного ношения такого устройства на улице.

Производитель уверяет, что AcryPhone в ладони будет восприниматься как гаджет, и человек со временем, может, отвыкнет от настоящих смартфонов. Цена стандартной модели - 3,3 тыс. йен ($25), а продвинутая обойдется в 3,5 тыс. йен ($26,5).