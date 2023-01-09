В США рыбаки поймали в океане прозрачное существо

В США рыбаки достали из воды прозрачное существо, которое напомнило людям инопланетянина, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Несмотря на свой вид, улов оказался безобидным для людей.

Кадры с необычной добычей были опубликованы в соцсетях самими рыбаками. Один из них держал улов на руке, пока остальные фотографировали морского жителя на телефоны.

"Скажите мне, что это не инопланетянин", - подписал свой пост рыбак.

Публикация быстро стала вирусной, заставив тысячи людей гадать, что они увидели. Одни комментаторы посоветовали рыбакам отпустить улов и не трогать его руками, другие участники обсуждения решили, что это еще неизвестное науке животное.

Впрочем, специалисты считают, что рыбаки нашли фрониму - глубоководное существо, которое обитает во всех океанах, за исключением тех, что у полюсов. Для человека этот вид ракообразных безвреден и питается планктоном или другими мелкими рыбами.