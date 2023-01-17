https://news.day.az/unusual/1529068.html В Стамбуле снесли дом и нашли саркофаг с человеческими останками
В Стамбуле снесли дом и нашли саркофаг с человеческими останками
В Стамбуле во время строительных работ нашли древний саркофаг. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он находился в фундаменте снесенного здания. Гроб сделан из резного камня. Когда его открыли, внутри обнаружили человеческие кости.
По оценке ученых, останкам и захоронению более 2000 лет. Они относятся к римскому периоду.
Саркофаг подняли с помощью крана и отправили в Стамбульский археологический музей.
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