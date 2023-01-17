В Стамбуле снесли дом и нашли саркофаг с человеческими останками

В Стамбуле во время строительных работ нашли древний саркофаг. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он находился в фундаменте снесенного здания. Гроб сделан из резного камня. Когда его открыли, внутри обнаружили человеческие кости.

По оценке ученых, останкам и захоронению более 2000 лет. Они относятся к римскому периоду.

Саркофаг подняли с помощью крана и отправили в Стамбульский археологический музей.