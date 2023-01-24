26 января вблизи Земли пролетит астероид диаметром 5-6 метров.

Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории, небесное тело, которое будет наблюдаться, временно получило название "2023 BU". Этот астероид имеет высокую яркость. Наблюдать его можно будет даже в любительские телескопы. Но увидеть астероид смогут только жители Южного полушария Земли.

Отметим, данный астероид не представляет опасность для Земли, поскольку он пройдет за несколько тысяч километров от планеты. Точнее, он пройдет менее чем в 6 200 милях (10 000 км) от центра Земли и будет находиться примерно в четверти расстояния от геостационарных спутников, вращающихся вокруг Земли. Это также дает основания полагать, что 2023 BU пройдет мимо Земле близко, но безопасно. В целом опасными для нашей планеты считаются в основном небесные тела диаметром более 150 метров.

Отследить движение астероида можно будет по виртуальному телескопу. Прямая трансляция начнется 26 января в 23:15.